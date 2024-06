Ex rosa: Dybala rifiuta una maxi-offerta dall’Al Nassr. I dettagli

Paulo Dybala ha deciso di declinare la ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita per continuare a giocare in Europa. Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com il giocatore della Roma avrebbe ricevuto una proposta da 20 milioni a stagione, per tre anni, dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. L’ex Palermo, nell’estate 2022, ha firmatoun contratto da 4 milioni di base, circa la metà di quanto prendeva alla Juventus, senza alcun bonus alla firma (da prassi per gli svincolati) e commissioni agli agenti. Dybala da luglio guadagnerà invece 7,5 milioni più 2 di bonus, una cifra elevata per un club che punta alla sostenibilità. Il suo futuro resta dunque un’incognita.

Continue Reading