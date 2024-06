Calciomercato Cremonese: Antov potrebbe rimanere in prestito. La situazione

La Cremonese punta al rinnovo del prestito di Valentin Antov dal Monza. Secondo CuoreGrigiorosso.com il difensore bulgaro, autore di un’ottima stagione sotto la guida di mister Giovanni Stroppa, viene considerato come una pedina fondamentale. La Cremonese spera di trovare un accordo con i brianzoli in modo da poter ripartire con una certezza in più in vista della prossima stagione, il cui obiettivo sarà l’assalto alla promozione in Serie A, sfumata quest’anno solamente in finale playoff contro il Venezia.

