Da Sassuolo: sfida tra il Palermo e i neroverdi per Sebastiano Esposito

Molto probabilmente Andrea Pinamonti lascerà il Sassuolo per continuare a giocarsi le carte in Serie A. I neroverdi, in attesa di ricevere offerte concrete per l’ex giocatore dell’Empoli, sono già alla ricerca di un altro attaccante. Secondo SassuoloNews.net il club emiliano sarebbe sulle tracce di Sebastiano Esposito, di proprietà dell’Inter e che ha vissuto la sua ultima stagione in prestito alla Sampdoria. Su di lui, però, ci sarebbe anche il Palermo.

