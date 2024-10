Corriere dello Sport: “Serie B, Inzaghi ha alzato il ritmo. È un Pisa già insaziabile”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla B e sul Pisa.

Il Pisa di Pippo Inzaghi sta vivendo un avvio di stagione straordinario, conquistando 22 punti in 9 giornate, un risultato che non si vedeva dal torneo cadetto 2012-13, quando il Sassuolo di Di Francesco fece anche meglio. Questo progresso è ancora più impressionante se si considera che nella passata stagione il Pisa, sotto la guida di Aquilani, raggiunse gli stessi 22 punti solo alla fine del girone d’andata. Questo evidenzia il netto salto di qualità fatto dalla squadra, guidata sul campo da leader come Caracciolo.

La vittoria contro il Südtirol, il terzo successo in trasferta della stagione, non è stata conquistata con finezza, ma con determinazione e tenacia. A differenza di altre occasioni, i nerazzurri non si sono disuniti dopo lo svantaggio, dimostrando una maturità e una capacità di soffrire tipica delle squadre che hanno chiaro il loro obiettivo.

Uno degli aspetti chiave di questo successo è stato il salto di qualità a centrocampo, dove Malthe Hojholt ha brillato. La decisione di Inzaghi di escludere Marius Marin, appena rientrato dagli impegni con la nazionale rumena, si è rivelata vincente. Hojholt ha dominato il centrocampo con una prestazione eccellente, culminata nell’assist per il gol del pareggio di Lind, che si sta confermando una valida alternativa a Bonfanti in attacco. La competizione tra i due attaccanti sembra destinata ad alzare ulteriormente il livello della squadra, con Inzaghi che ha già annunciato una rotazione tra i due nelle prossime partite.

Inzaghi, consapevole del valore della sua rosa, sottolinea che ha a disposizione 23-24 titolari, tutti meritevoli di giocare. Questo spirito di squadra e la crescita rapida dei giovani giocatori, come evidenziato dallo stesso allenatore, sono segnali positivi per il futuro del Pisa. Tuttavia, Inzaghi predica equilibrio e preferisce concentrarsi su una partita alla volta, senza fare voli pindarici, ma mantenendo i piedi ben saldi a terra.