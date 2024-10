Reggiana-Frosinone, Lucchesi: «Abbiamo tanta qualità e possiamo ripeterci in ogni partita»

Il difensore della Reggiana Lorenzo Lucchesi è intervenuto in mixed zone dopo la partita contro il Frosinone.

Di seguito le sue dichiarazioni:

«Sono molto contento per il risultato ottenuto perché abbiamo lavorato tanto per toglierci questo tipo di soddisfazioni. A livello personale non guardo al passato ma solo al presente e sono felicissimo di essere in una grande piazza, con dei magnifici tifosi e di giocare in uno stadio bello come questo. Il mister mi dà tanti consigli durante la settimana che cerco di applicare in partita. Sia la fase difensiva che quella offensiva dipendono dal lavoro di tutti, abbiamo tanta qualità e possiamo ripeterci in ogni partita».