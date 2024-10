Cittadella, Pavan: «Siamo una squadra viva e lo siamo sempre stati»

Nicola Pavan, difensore del Cittadella, ha rilasciato delle dichiarazioni a “Il Gazzettino” per commentare il pareggio casalingo contro il Cosenza rimediato nell’ultimo weekend:

«Vincere contro il Cosenza ci avrebbe aiutato parecchio: il finale ci ha lasciato l’amaro in bocca, ma ripartiremo dalle cose buone evidenziate nell’ultima partita. Credo si sia visto un buon Cittadella: in una settimana con il nuovo allenatore era impossibile stravolgere tutto, qualcosa però abbiamo fatto vedere. Siamo una squadra viva e lo siamo sempre stati, al netto di qualche episodio. Il gol annullato? Mi sono fiondato su quel pallone assieme a Cassano e non mi sono reso conto della mia posizione: ho guardato verso la panchina per ricevere conforto della bontà della mia marcatura, avevo un po’ il dubbio di trovarmi oltre. Le occasioni ci sono state, nel primo come nel secondo tempo, purtroppo è un momento dove non ci gira proprio bene: nelle difficoltà dobbiamo stare uniti e pensare a lavorare».