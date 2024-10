Iori (DAZN): «La Serie B è il campionato più bello e indecifrabile del mondo»

Alessandro Iori, telecronista di DAZN, ha parlato ai microfoni di “Tutti in the box” su come la di Serie B sia un ottimo campionato per far crescere i giovani:

«Samuele Ricci? Guardiamo troppo poco la Serie B, lo dico sempre. E’ il campionato più bello, divertente ed indecifrabile del mondo. Lui e Di Gregorio arrivano proprio da lì dove hanno svolto un percorso di formazione molto importante. Questo è un campionato che sta tornando ad essere, per una questione fisica e di minutaggio, un torneo che prepara benissimo i nostri giocatori per club e nazionali. Non a caso, infatti, parte della nostra Under-21 ha cittadinanza in Serie B. Per un ragazzo è importantissimo lavorare con compagni di qualità superiore ma anche, e soprattutto, giocare con continuità in un campionato di livello come quello cadetto che ti forma sul livello agonistico, atletico e di capacità di riciclare le seconde palle».