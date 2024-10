Secolo XIX: “Spezia, Brera Holding e Capstone vicini all’affondo finale per l’acquisizione”

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, la trattativa per l’acquisizione dello Spezia Calcio da parte di Brera Holding e del fondo americano Capstone sembra entrare nella fase decisiva. La trattativa è protetta da un rigido patto di riservatezza, con quattro avvocati – due per parte – impegnati a negoziare i termini dell’accordo, rendendo difficile ottenere dettagli precisi sulle operazioni in corso.

Inizialmente, era stata solo Brera Holding a mostrare interesse per il club ligure, ma le prime negoziazioni non avevano convinto l’attuale proprietà bianconera. Tuttavia, l’ingresso del fondo statunitense Capstone ha rimescolato le carte, portando un nuovo slancio alla trattativa e aprendo la possibilità di una conclusione positiva entro la fine del mese di ottobre, come riportato da Il Secolo XIX.

La complessa operazione sembra essere a un bivio: se il gruppo formato da Brera Holding e Capstone non dovesse riuscire a chiudere l’affare, l’acquisizione potrebbe virare verso un singolo acquirente anziché un consorzio. Tuttavia, la sinergia tra i due soggetti potrebbe rivelarsi decisiva per il buon esito dell’operazione.

Lo Spezia Calcio, attualmente in Serie B, rappresenta una delle realtà più interessanti nel panorama calcistico italiano, e l’esito di questa trattativa potrebbe segnare una svolta importante per il futuro del club. Rimane alta l’attesa, con tifosi e osservatori che attendono di capire quale sarà il destino della squadra ligure.