Di Marzio: “Rivoluzione Catanzaro, dopo Vivarini e Magalini saluta anche Foresti”

Rivoluzione totale in casa Catanzaro. Dopo l’addio quasi ufficiale di Vincenzo Vivarini e Giuseppe Magalini, saluterà anche il direttore generale Diego Foresti. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio all’interno del proprio sito, il contratto del dirigente dei calabresi non sarà rinnovato ed andrà in scadenza il 30 giugno. Il club giallorosso lavorerà immediatamente per individuare i profili idonei ad occupare i posti vacanti.

