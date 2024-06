TMW: “Empoli, accelerata per Tutino. Il Cosenza ha tempo fino a venerdì sera”

Tutto da scrivere il futuro di Gennaro Tutino. Il Cosenza ha tempo fino a venerdì sera per esercitare il riscatto del bomber di proprietà del Parma (2,5 milioni di euro in tre rate), che ha vissuto la miglior stagione della sua carriera, segnando 20 gol in campionato. Se i Lupi non dovessero esercitare il riscatto, Tutino tornerebbe momentaneamente a Parma, per poi essere ceduto ad una delle tante pretendenti: su di lui ci sarebbe il forte interesse dell’Empoli, il quale avrebbe intensificato i contatti con la società ducale. A riportarlo è il giornalista palermitano Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com.

