Come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale l’ex Palermo Massimo Donati, allenatore che ha fatto bene al Legnago in Serie C, andrà in Grecia all’Athens Kallithea, nonostante ci fosse l’interessamento di Verona e Cosenza.

L’ex giocatore italiano firmerà in Italia e nella giornata di giovedì 13 giugno andrà in Grecia. Nella serata di oggi mercoledì 12 giugno è atteso l’annuncio.