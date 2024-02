Roberto De Zerbi potrebbe lasciare il Brighton a fine stagione per sposare il progetto di un top club europeo. Secondo quanto riportato da talkSPORT il Brighton ha già parlato con il suo tecnico per valutare l’idea di un rinnovo di contratto. L’ex allenatore del Palermo non ha ancora manifestato la volontà di cambiare aria, ma club come Barcellona e Liverpool stanno pensando a lui per sostituire Xavi e Klopp.

