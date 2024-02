Si sono appena concluse le due gare di Champions League, valevoli per gli ottavi di finale di andata. Esordio positivo per Francesco Calzona come nuovo allenatore del Napoli: i partenopei strappano un pareggio al Barcellona grazie al gol di Osimhen in risposta al vantaggio firmato da Robert Lewandowski. Al Dragao, invece, il Porto vince contro l’Arsenal con un gol al 94′ di Galeno.

