Due stagioni con la maglia della Feralpisalò per Andrea Caracciolo, otto reti messe a segno e contratto ormai scaduto. Stando a quanto riferito da “Tuttoc.com”, l’ex attaccante rosanero è pronto a partire per una nuova avventura stavolta però in Serie D. L’Airone è infatti finito nel mirino dell’ambizioso Calvina. Nelle prossime ore sono previste novità in tal senso.