Il 16 luglio scorso, all’esterno del Palazzo di Giustizia di Catania, 15 ultras rossazzurri hanno esposto uno striscione riportante la scritta “A voi il dovere di giudicare a noi la possibilità di amare… Calcio Catania 11700 Mck”, accendendo alcuni artifici pirotecnici e protestando contro i vertici societari del club etneo. Stando a quanto riferito da “Tuttocataniacalcio.com”, la Digos ha individuato quattro ultras appartenenti al gruppo Mecha Klan. A carico di tre di loro sono risultati numerosi pregiudizi penali per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive nonché, uno in particolare è in atto sottoposto al provvedimento DASPO. I soggetti identificati dalla locale DIGOS sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di radunata sediziosa, accensione pericolosa e manifestazione non autorizzata. Le indagini proseguono in funzione dell’identificazione di altri soggetti.