Ad un passo dalla promozione in serie A, il Crotone è già alla ricerca di elementi di assoluto spessore in vista della prossima stagione. Stando a quanto riferito da “Sporteamcalabria.com”, il Crotone avrebbe messo nel mirino Alessandro Florenzi, calciatore in forza alla Roma che negli ultimi mesi ha giocato in prestito al Valencia. L’idea sembra folle, ma il calciatore ha bisogno di giocare con continuità in vista dei prossimi Europei e il Crotone può garantirgli una maglia da titolare. Il nodo della trattativa è chiaramente legato all’ingaggio con il club calabrese che dovrebbe fare un grande sforzo economico per pagare lo stipendio di Florenzi. La trattativa appare quindi abbastanza complessa, ma tra le parti ci sarebbe già stato un primo incontro e nelle prossime ore potrebbero emergere novità.