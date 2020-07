Intervenuto ai microfoni di “Catanista.eu”, Renato Maisani, giornalista di “Goal.com”, ha chiarito la posizione di Tacopina, sottolineando la volontà dello statunitense di partecipare all’asta per l’acquisizione del Catania. Ecco le sue dichiarazioni: «Nel corso del weekend sono successe tante cose. Sabato c’è stato un lungo confronto fra Tacopina e Astorina, hanno parlato di tante cose, non solo di ragioni economiche. Si è parlato di alcuni dubbi di Tacopina legati alla gestione del Catania dal punto di vista formale e non sportivo. Tacopina è uscito soddisfatto da questo incontro, ed ha avuto risposte migliori rispetto a quelle che si aspettava. Ha detto sì, ha espresso la sua volontà di partecipare all’asta, ha dato però l’ok dal punto di vista della volontà, poi c’è un passaggio che questa società compie come modus operandi che è stato fatto anche in passato, cioè dare le carte in mano agli avvocati specializzati per i closing per capire se potrebbero esserci degli impedimenti. L’avvocato sguinzagliato per vedere se ci sono delle problematiche è il catanese Salvo Arena, lo stesso che ha completato il passaggio ella Fiorentina a Commisso. Il tempo per fare tutti i passaggi doverosi c’è assolutamente. Vedremo».