Dopo cinque anni si è conclusa l’avventura di Edgar Barreto alla Sampdoria. L’ormai ex centrocampista dei blucerchiati si è raccontato ai microfoni de Il Secolo XIX, raccontando i motivi della sua separazione. Ecco di seguito alcuni passaggi importanti: «Ho rescisso il contratto. Non si erano creati i presupposti giusti per il prolungamento. Il Covid poi ha fatto un casino. La priorità per me è dare tranquillità alla mia famiglia. Tanti dettagli, grandi o piccoli, che mi hanno portato a prendere questa scelta. Mi è dispiaciuto tantissimo chiudere così, diciamo che ho anticipato i tempi di un mesetto. Senza questo maledetto virus sarei arrivato regolarmente alla fine del mio contratto. Non smetto. Mi hanno già chiamato dall’Olanda, la mia ex squadra del Breda. Vediamo. E’ anche vero che a Genova io e la mia famiglia stiamo benissimo, abbiamo costruito tanti legami, tante amicizie. Ci piacerebbe restare a vivere qui. Magari spunta qualcosa vicino. Aspetto e nel frattempo mi tengo allenato».