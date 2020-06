L’assenza di pubblico allo stadio sarà un problema in quasi tutto il mondo per i prossimi mesi. Anche in Israele si gioca a porte chiuse ma ci si ingegna. L’Hapoel Tel Aviv segna sul campo del Maccabi Haifa con Moti Barshazky. Ma ad applaudire non c’è nessuno. Ecco spuntare l’idea geniale, una vera chicca che potrebbe essere riproposta da altri. Maor Buzaglo, compagno di squadra dell’autore del gol, si trasforma in tifoso e va sugli spalti. Per la cronaca, il Maccabi ha poi vinto 1-2. Una gioia doppia. In basso il curioso VIDEO.

Ahora hay más espacios para festejar 😂😂😂… En la reanudación de la Liga de #Israel, #MaorBuzaglo eligió una butaca de la tribuna para aplaudir el gol de su compañero #MotiBarshazky, en la gran victoria como visitante del #HapoelTelAviv por 2-1 sobre el #MaccabiHaifa.

