E’ una giornata triste per il mondo del calcio. Come riporta “Ilgazzettino.it2 sono finite le speranze per l’ex calciatore Carlo Manfroi che è stato trovato morto in un dirupo in Agordino. L’uomo 63enne era uscito sabato 23 maggio per una passeggiata in compagnia del suo cane. La moglie, preoccupata dopo tante ore di attesa, aveva dato l’allarme. Immediato è arrivato il Soccorso alpino di Agordo, assieme a quello della Val Biois e Alleghe, Sagf e Vigili del fuoco che hanno iniziato a setacciare l’area fino ad arrivare a sentieri. Purtroppo, in giornata, il corpo dell’ex calciatore è stato trovato senza vita in un dirupo. Il mondo del calcio ha iniziato ad esprimere cordoglio.