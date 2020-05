Il direttore di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese Michele Criscitiello ai microfoni di TeleBari ha parlato della possibilità dia avere la B a 40 squadre, ipotesi che è stato caldeggiata dallo stesso Criscitiello nei giorni scorsi:«La B a due gironi porterebbe il 10 per cento dei diritti televisivi. Abbiamo le prove. Adesso bisogna trovare l’accordo in Consiglio Federale. Ghirelli? La Lega Pro non è un sistema sostenibile. Nessuno vuole ammazzare la Lega Pro, non è che ci sta antipatico Ghirelli. Bisogna prendere una decisione. Il Covid è solo l’acceleratore di una riforma. Il semi-professionismo non esiste: la C d’elite non esiste. O è professionismo o no. Il sorteggio a Sportitalia? Ho tirato fuori il Bari, qualcuno ha fatto illazioni. Io tifo Bari perché lì gioca Simeri. La gente ha mal interpretato. Tornando al resto: senza riforma il 60 per cento dei club non si iscriverà in C. L’assemblea è stata abominevole, ha preso decisioni prima del Consiglio Federale, è stata l’unica Lega che ha fatto così».