Il Ludogorets è sbarcato a Milano. La squadra campione di Bulgaria dovrà affrontare l’Inter nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, ma la paura Coronavirus non lascia tranquilli i calciatori che, come si vede nel video del loro arrivo, sono scesi dall’aereo con una mascherina protettiva. Di seguito il video:

Here’s a video of the #Ludogorets players arriving in Milan, wearing face masks because of the #coronavirus threat in the Lombardia region. The Bulgarian champions are due to play Inter in tomorrow’s #UEL 2nd leg at San Siro behind closed doors #InterLudogoretspic.twitter.com/5L2oMEG8gb

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) February 26, 2020