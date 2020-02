Turno di squalifica per Mario Alberto Santana. Il calciatore argentino, al momento fuori per infortunio, non potrà stare vicino ai suoi compagni di squadra per la gara Palermo-Nola. Santana infatti, scrive il Giudice Sportivo, nell’ultima gara (Licata-Palermo), secondo quanto scritto dall’arbitro nel proprio referto avrebbe tenuto una “condotta non regolamentare”. Quindi un turno di squalifica per il capitano non giocatore.