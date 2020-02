In Serie A, per via del Coronavirus, alcune gare potrebbero disputarsi a porte chiuse. A rischio porte chiuse potrebbe esserci anche il campionato di Serie B che, scrive “TMW”, vorrebbe disputare a porte chiuse le gare dove il contagio è acclarato. Invece, si dovrebbero disputare con la presenza di pubblico le gare dove non vi è pericolo. Nelle prossime ore potrebbe anche esserci un comunicato ufficiale da parte della Lega di Serie B.