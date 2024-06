Euro 2024, Spalletti presenta Italia-Albania: «Ai tifosi chiediamo di giocare con noi»

Alla vigilia del match d’esordio dell’Italia ad Euro 2024, il Ct degli Azzurri Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro l’Albania:

«Play Station? Non è vero che l’ho vietata, ho solo detto che non si può stare svegli fino alle 3 o alle 4 del mattino, che è diverso. Bisogna crearsi uno stile di vita corretto per dare sempre il meglio di noi in gara. Barella? C’è sempre un po’ d’emozione quando si giocano partite di un certo livello. Ma non è tossica, è bella, positiva e rende questo stadio meraviglioso. Barella? Ha recuperato, vedremo se oggi farà tutto l’allenamento così potremo schierarlo. Nelle ultime due gare abbiamo ricercato le stesse cose, domani vedremo cose simili ma cercando di far meglio. Lavorare insieme tutti i giorni ci permette di avere conoscenze superiori da poter mettere in pratica».

«Noi in questo momento siamo dei giganti, degli eroi. Ai tifosi chiediamo di giocare con noi. Abbiamo poco tempo a disposizione per allenare la Nazionale, ma con un gruppo con questa disponibilità e presa di coscienza tutto diventa più facile e quello che si fa in un allenamento è come 10 in un club. Barella è quello che sa fare più cose, ha un calcio libero e pulito, e contiamo su di lui, ma deve ancora sviluppare l’allenamento di oggi e domani e poi decideremo. Calafiori? Ha già fatto vedere che ci si può fidare di lui e ha la qualità del calciatore internazionale. Quando hai la palla tu è un difensore, ma quando ce l’ha lui lo devi rincorrere perché è lui che vuole andare a fare gol».