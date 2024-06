Segre, tra rinnovo e la tentazione Lecce. Corvino: «Solo voci»

Jacopo Segre è stata senza dubbio una delle pedine più costanti e positive delle ultime stagioni dei rosanero. Il centrocampista, specie nella stagione appena terminata, ha alzato ampiamente il rendimento diventando uno dei punti di forza dei rosanero. Inevitabilmente, i gol, gli inserimenti e la sua dinamicità non sono passati inosservati, e club di A e B avrebbero messo gli occhi su di lui.

TRA RINNOVO E POSSIBILE ADDIO

Il centrocampista del Palermo va in scadenza a giugno del 2025 ma i discorsi sul rinnovo, complice probabilmente i nuovi arrivi in Sicilia di tecnico e Ds, sono fermi ai box. Intanto, però, qualcuno ha bussato alla porta del club di viale del Fante, proprio per approfondire la situazione Segre e valutarne la fattibilità. Mentre il Pisa vorrebbe portarlo in Toscana, nelle ultime ore l’occhio vigile del Lecce sembrava esser caduto su di lui. Intercettato ai microfoni della redazione di Ilovepalermocalcio.com, però, il dirigente del club pugliese ha riferito che: «Sono solo voci». Allontanando, per il momento, qualsiasi concreta possibilità sul possibile trasferimento del centrocampista classe 1997 sponda Lecce.