Repubblica Palermo: “Il valzer degli attaccanti rosanero, Brunori e Soleri verso l’addio”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sul valzer degli attaccanti rosanero con Brunori e Soleri verso un ipotetico addio, i rosanero cercano già eventuali sostituti.

Con Matteo Brunori ed Edoardo Soleri quasi sul mercato, il Palermo si prepara a costruire un nuovo attacco per puntare alla promozione in Serie A.

Situazione Attuale

Matteo Brunori:

Alla soglia dei 30 anni, Brunori vuole tentare il salto in Serie A. C’è l’interesse di Genoa ed Empoli: Il Palermo chiede circa 10 milioni per il suo capitano, una cifra che potrebbe essere difficile da ottenere.

Statistiche: 34 gol in due anni di Serie B e 66 totali in tre anni, compresa la Serie C.

Edoardo Soleri

Soleri vuole giocare titolare, cosa che il Palermo non può garantirgli. Interesse di Club di Serie B: Brescia, Spezia e la Sampdoria di Andrea Pirlo sono interessati. Statistiche: 22 gol e 8 assist in tre anni, di cui 9 reti e 4 assist in Serie B.

Possibili Acquisti

Massimo Coda

Esperienza: 35 anni, reduce da una positiva stagione alla Cremonese con 16 reti in 35 partite.

Curriculum: 127 gol e 44 assist in 281 gare di Serie B.

Interesse di Altri Club: Modena, Bari e Salernitana.

Gianluca Lapadula

Età: 33 anni, reduce da una stagione travagliata per infortuni a Cagliari.

Statistiche: 59 gol in Serie B e 37 in Serie A.

Sebastiano Esposito

Giovane Promessa: 22 anni, proveniente dall’Inter, 6 gol in 22 partite con la Sampdoria.

Interesse del Palermo: Morgan De Sanctis ha avviato contatti con l’Inter per un possibile prestito.

Giacomo Corona:

Giovane Talento: 20 anni, attaccante dell’Empoli, potrebbe essere una riserva nella lista degli under.

Contratto: Necessario un accordo con l’Empoli per il suo ritorno.

Altri Obiettivi

Giuseppe Caso

Versatilità: Può giocare come esterno destro d’attacco, seconda punta e trequartista.

Interesse Precedente: Aveva preferito restare in Serie A con il Frosinone, pur giocando poco.

Luka Topalovic:

Talento Sloveno: Seguito a lungo dal Palermo, si trasferirà all’Inter ma potrebbe arrivare in prestito.

Il Palermo sta lavorando attivamente sul mercato per rinforzare l’attacco e non solo. Con la partenza probabile di Brunori e Soleri, il club di viale del Fante cerca nuovi volti per puntare alla promozione in Serie A. La strategia include sia giocatori esperti come Coda e Lapadula, sia giovani promesse come Esposito e Corona. Anche le corsie esterne potrebbero vedere nuovi innesti, con Dionisi che preferisce il 4-3-3 e necessita di giocatori adatti a questo schema.