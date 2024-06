Euro 2024, Donnarumma presenta Italia-Albania: «Sfida più insidiosa»

Alla vigilia del match d’esordio dell’Italia ad Euro 2024, il portiere degli Azzurri Donnarumma è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro l’Albania:

«Lo spirito è quello di ripercorrere tre anni fa. Il mio obiettivo è quello di dare consigli alla squadra per ciò che è stato, ma la squadra è già pronta. Difficoltà? Con l’Albania è la sfida più insidiosa. Abbiamo un gruppo difficile. Dobbiamo prendere la partita con concentrazione massima, loro sono bravi e rapidi, fanno un bel gioco. Abbiamo già visto tanti dei loro video, hanno individualità importanti. Non dobbiamo allungarci, dobbiamo stare uniti e avere un gruppo squadra molto compatto ed equilibrio».

«Videogiochi? L’importante è avere equilibrio. Quando sei in stanza usi i tuoi giochini, ma è importante non fare tardi la sera. Dopo cena stiamo tutti insieme in sala giochi, passiamo un po’ di tempo e ci svaghiamo lì. Abbiamo creato davvero un bel gruppo. Capitano? Una responsabilità in più, ma non cambia nulla. In questo gruppo ci sono vari leader. Buffon? Averlo qui, dopo che ha fatto la storia nel 2006, ci aiuta tantissimo. Avere la sua presenza è importante. Ti lascia tanto, sentirlo raccontare e dare consigli è ancora meglio. Quando ci saranno situazioni alla mia area parlerò io con gli arbitri, prima della partita invece decideremo chi andrà a farlo in situazioni lontane, possono essere Jorginho o Barella».