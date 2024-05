Euro 2024, Spalletti: «Dobbiamo farci trovare pronti ed essere all’altezza della maglia azzurra»

Luciano Spalletti è stato premiato al Globe Soccer Europei a Cala di Volpe. Il Ct della Nazionale italiana ha parlato sia dello scudetto vinto col Napoli che della preparazione in vista dei prossimi Campionati europei:

«Quel Napoli aveva e ha tante cose speciali. Prima di tutto bisogna parlare della qualità dei calciatori. Una città passionale che ti passa tante cose. Nel calcio i miti sono importanti e per questo ne ho convocati 5 a Coverciano. Lì avevamo un mito, Maradona, che, anche se non c’è più, lo sentivamo e vivevamo tutti i giorni. Dietro il suo mito, insieme ai calciatori, a cui dedico il premio, e alla città ci siamo riusciti. Noi ci stiamo preparando perché quelli che ci hanno preceduto ci hanno mostrato la via. Dobbiamo farci trovare pronti ed essere all’altezza di tutto l’amore per la maglia. Qui siamo in un ambiente bellissimo che è tutto azzurro ma c’è qualcosa di ancora più azzurro: la maglia della Nazionale. Indossarla sarà un grande piacere».