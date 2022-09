Dopo la vittoria per 2-0 in Ungheria e la qualificazione alle Final Four di Nations League, l’Italia sarà testa di serie e attende di conoscere le avversarie nei gironi di qualificazione agli Europei del 2024. Mancata la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, l’Italia sarà chiamata a difendere il titolo di Campione d’Europa in carica.

L’Italia non è qualificata di diritto agli Europei 2024, che si giocheranno in Germania. La Nazionale dovrà affrontare i gironi per garantirsi la partecipazione così come tutte le altre Nazionali, fatta per la Germania padrona di casa. Il 9 ottobre a Francoforte sul Meno, in Germania, è previsto il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei 2024. Appuntamento alle 12 alla Festhalle Frankfurt.

Fatta eccezione per la Russia, esclusa dal torneo dalla UEFA, le Nazionali qualificate saranno distribuite in 7 gironi da 5 squadre ciascuno ed in 3 da 6. Sono diversi i paletti per creare i dieci gruppi di qualificazione a Euro 2024. Per ragioni di carattere politico non sono possibili gli accoppiamenti Armenia-Azerbaijan, Bielorussia-Ucraina, Gibilterra-Spagna, Kosovo-Bosnia Erzegovina e Kosovo-Serbia. In ogni girone possono essere inserite un massimo di due squadre con medio o alto rischio di condizioni invernali rigide: Bielorussia, Finlandia, Estonia, Islanda, Isole Faroe, Lettonia, Lituania, Norvegia. In ogni girone al massimo una coppia di squadre in base a criteri legati alla distanza tra i singoli Paesi. Nel dettaglio Azerbaigian con Gibilterra, Islanda, Portogallo; Islanda con Armenia, Cipro, Georgia, Israele; Kazakistan con Andorra, Francia, Galles, Gibilterra, Inghilterra, Isole Faroe, Islanda, Irlanda del Nord, Malta, Portogallo, Repubblica d’Irlanda, Scozia e Spagna.