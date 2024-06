Euro 2024. Oggi alle 18:00 Germania-Ungheria, le probabili formazioni e come vederla in tv

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni di Germania e Ungheria.

Le cinque reti segnate alla Scozia hanno in gran parte fatto dimenticare alla Germania la delusione dell’eliminazione ai gironi dei Mondiali in Qatar. L’entusiasmo per l’Europeo in casa e la possibilità di tornare a vincere dopo vent’anni stanno alleviando paure, timori e critiche. Il prossimo importante test per la nuova Germania sarà contro l’Ungheria a Stoccarda, con la squadra di Marco Rossi pronta a creare difficoltà.

Nuova Generazione: Julian Nagelsmann ha mostrato astuzia cercando di spostare la pressione sugli avversari: “L’Ungheria sarà sotto pressione, di sicuro più di noi”, ha dichiarato in conferenza stampa. Con la sconfitta contro la Svizzera, gli ungheresi sono costretti a vincere per sperare nel terzo posto. La Germania, invece, punta sulla sua nuova generazione di talenti, che ha ridato ossigeno a una nazionale in difficoltà. Nagelsmann ha sottolineato l’importanza di un mix tra giocatori esperti e giovani talentuosi, in particolare per gestire la pressione.

Le Scelte: La nuova generazione porta nuova energia. Sarà difficile separare il tridente d’attacco formato da Musiala, Havertz e Wirtz, con Gundogan a guidare il centrocampo. La Germania adotterà un approccio offensivo, ma senza trascurare la fase difensiva: “Abbiamo apportato cambiamenti nel nostro gioco difensivo dopo le amichevoli contro Ucraina e Grecia”, ha dichiarato Nagelsmann. In difesa, verrà confermata la coppia centrale Rüdiger-Tah, con Andrich e l’eterno Kroos a centrocampo.

Impresa: La squadra di Marco Rossi non ha intenzione di cedere facilmente, nonostante la sconfitta per 3-1 contro la Svizzera. “Sappiamo che nel calcio il passato non conta molto”, ha dichiarato Rossi, evidenziando come gli errori siano costati cari nella prima partita. Gli ungheresi sono consapevoli di affrontare una sfida difficile, ma sono pronti a dare il massimo. La qualità mostrata dalla Germania nel match inaugurale è impressionante e per l’Ungheria sarà necessaria una mezza impresa per fermarli.

L’Italia seguirà con attenzione l’esito delle partite di oggi, alle 18.00 e alle 21.00, soprattutto quella tra Svizzera e Ungheria, potenziali avversari negli ottavi di finale.