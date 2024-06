Euro 2024. Scozia-Svizzera sfida senza freni, le probabili formazioni e come vederla in tv

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni di Scozia e Svizzera.

La partita tra Scozia e Svizzera si presenta come un momento decisivo per entrambe le squadre nel cammino di Euro 2024. La Scozia cerca di riprendersi dopo una pesante sconfitta per 1-5 contro la Germania, mentre la Svizzera, reduce da una convincente vittoria per 3-1 contro l’Ungheria, punta a consolidare la sua posizione e avvicinarsi alla qualificazione.

Svizzera: Il ct Murat Yakin, nonostante la vittoria, mantiene un approccio prudente. Ha enfatizzato la necessità di lavorare duro e di restare concentrati, riconoscendo la pericolosità della Scozia. La Svizzera ha mostrato un gioco più verticale contro l’Ungheria, optando per giocatori veloci come Duah e Ndoye invece dei tradizionali palleggiatori come Shaqiri. Questo cambiamento ha portato maggiore flessibilità alla squadra, e Yakin valuterà se mantenere questo approccio contro la Scozia. In attacco, la decisione tra Breel Embolo e Kwadwo Duah resta in sospeso, con Duah che ha impressionato nella sua seconda presenza in nazionale. La difesa sarà composta dai soliti Schar, Rodriguez e Akanji, pronti a fronteggiare la sfida scozzese.

Scozia: Il ct Steve Clarke ha adottato un mix di incoraggiamenti e critiche per motivare i suoi giocatori dopo la sconfitta contro la Germania. Con l’assenza di Porteous, espulso per un fallo su Gundogan, Hanley prenderà il suo posto in difesa. Il centrocampo vedrà l’ingresso di Gilmour, che affiancherà McTominay e McGregor, nel tentativo di migliorare il possesso palla. Il cambio di modulo comporta la rinuncia a Christie come esterno alto, con McGinn che agirà dietro uno tra Adams o Shankland. Adams, titolare contro la Germania, potrebbe essere sostituito da Shankland, che ha mostrato grande realizzazione con gli Hearts.

Clarke ha sottolineato che, nonostante la sconfitta iniziale, la Scozia è ancora padrona del proprio destino e può risollevare la propria esperienza a questo Europeo con una buona prestazione contro la Svizzera.

La partita sarà un banco di prova importante per entrambe le squadre. La Svizzera, con un approccio più diretto e flessibile, cercherà di mantenere il momentum positivo. La Scozia, desiderosa di riscatto, dovrà dimostrare una maggiore solidità difensiva e un miglior controllo del gioco a centrocampo per avere speranze di superare un’avversaria ostica come la Svizzera.