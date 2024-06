Cori razzisti a Euro 2024, scatta l’inchiesta da parte della Uefa dopo le prime partite in Germania. Un ispettore della Union of European Football Associations avrà il compito di far luce in merito a quanto accaduto durante la partita tra Serbia e Inghilterra dello scorso 16 giugno, vinta dai britannici con un gol di Jude Bellingham nel primo tempo. Una partita cerchiata in rosso dalle autorità e che ha portato a numerosi controlli e sette arresti a Gelsenkirchen nel giorno della partita.

La situazione che riguarda la partita tra Serbia e Inghilterra durante Euro 2024 è piuttosto delicata e indica problemi significativi sia in campo che fuori. L’indagine della UEFA si prefigge di analizzare e valutare vari aspetti di questa vicenda, che include non solo il comportamento potenzialmente inappropriato dei tifosi serbi, ma anche le tensioni politiche e razziali evidenziate da bandiere e cori. Le misure punitive potrebbero essere severe, data la gravità delle accuse e il contesto internazionale in cui si inseriscono.

Le indagini su episodi del genere sono cruciali per mantenere l’integrità dello sport e garantire che il calcio rimanga uno spazio di competizione leale e rispettosa. La UEFA ha già dimostrato in passato di adottare misure rigorose in casi simili, e questo potrebbe non essere un’eccezione. La risposta alla questione sarà indicativa di come l’organizzazione intende gestire il rispetto tra nazioni e la discriminazione in contesti sportivi internazionali, con un potenziale impatto sulle future partecipazioni della Serbia e di altre nazionali a importanti tornei internazionali.