ULTIM’ORA – JANNIK SINNER: n°1 in classifica | La matematica lo inchioda, è finita

Arrivano novità clamorose sul futuro del primo posto nella classifica del Ranking ATP per il ragazzo di San Candido: non c’è nulla da fare.

Dopo tante voci e indiscrezioni, Jannik Sinner ad un certo punto ha trovato un accordo con la Wada per una squalifica. Il ragazzo di San Candido infatti da tempo era sotto la lente di ingrandimento per la questione doping, riguardante la positività al clostebol, e appunto dopo un lungo batti e ribatti si è deciso per questa sospensione.

Lo stop come ben sappiamo sarà di tre mesi, e di conseguenza il ragazzo di San Candido è costretto a rimanere ai box fino a maggio prossimo. Nel frattempo però il nostro connazionale non potrà nemmeno allenarsi nei circuiti ATP, e potrà ritornare a farlo solo dal prossimo 13 aprile. Ecco perché la sua recente presenza a Montecarlo ha scatenato quasi la paura dei tifosi, i quali pensavano ad una infrazione delle regole.

Detto ciò è ovvio che in questo periodo di riposo forzato la paura più grande per il tennista è quella di perdere il primo posto nel Ranking ATP. Ed è proprio a tal proposito che nelle ultime ore qualcosa si è mosso in maniera clamorosa. La matematica infatti lo ha inchiodato in maniera definitiva, mettendo praticamente fine ad ogni speranza.

Addio primo posto nel Ranking

Della situazione di stop di Sinner volevano approfittarne gli inseguitori. Su tutti Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, rispettivamente terzo e secondo nel Ranking ATP. Lo spagnolo però già da tempo, a causa di alcuni risultati negativi, ha detto addio ai sogni di gloria.

E lo stesso è accaduto nei giorni scorsi anche al tennista tedesco. Dopo la sconfitta agli ATP di Miami con Arthur Fils infatti le sue speranze di raggiungere Jannik al primo posto si sono ormai ridotte al lumicino: solo la matematica lo tiene ancora in vita.

Sinner rimane senza parole

Dopo aver appreso la notizia dell’ennesimo passo falso del suo principale rivale, Sinner è rimasto senza parole. Ne lui ne nessun altro si aspettava di poter difendere con così tanta tranquillità la prima posizione.

Di conseguenza il classe 2003 altoatesino può esultare da casa sua per una notizia meravigliosa: al rientro previsto per maggio sarà quasi sicuramente ancora davanti a tutti.