Euro 2024. “Per la Croazia e l’Albania è già spareggio, le probabili formazioni e come vederla in tv”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni di Croazia e Albania.

La Germania ospita il primo spareggio di Euro 2024, e la pressione è tutta sulla Croazia, che deve riscattarsi dopo una deludente prestazione contro la Spagna. La sconfitta per 0-3 a Berlino ha suscitato forte disapprovazione tra i tifosi, mettendo il ct Zlatko Dalic in una posizione difficile. Oggi, ad Amburgo, la Croazia affronta l’Albania, necessitando di una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione, prima di giocarsi tutto contro l’Italia nell’ultimo match del girone a Lipsia.

La Croazia sta vivendo una fase di transizione, con molti veterani che si avvicinano alla fine della loro carriera. Luka Modric, ad esempio, è stato simbolicamente superato in un’azione da Fabian Ruiz, rappresentando il passare del tempo per questa generazione. Nonostante l’emergere di talenti come Josko Gvardiol, la squadra ha mostrato un preoccupante calo di intensità contro la Spagna. Gli expected goals del secondo tempo indicano una potenziale reazione (2.38 xG), ma la realtà è stata un’amara sconfitta a reti inviolate.

L’Albania, guidata da Sylvinho, è pronta a dare battaglia. Nonostante la sconfitta contro l’Italia nel debutto, gli albanesi sono motivati, soprattutto grazie alla grande prestazione del portiere Donnarumma che ha impedito loro di segnare nei minuti finali. Con molti giocatori militanti in Italia, la squadra spera in una prestazione di qualità ad Amburgo. Bajrami del Sassuolo, in particolare, è il loro uomo chiave, avendo segnato il gol più veloce della storia degli Europei contro l’Italia e contribuendo significativamente nelle ultime partite.

In conclusione, la partita ad Amburgo sarà decisiva per entrambe le squadre. La Croazia cerca di mantenere intatto il suo prestigio internazionale, mentre l’Albania spera in un miracolo per continuare il suo sogno europeo.