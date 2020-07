Stando a quanto dichiarato dalle autorità sanitarie, nel corso del suo soggiorno in Sicilia la donna 54enne avrebbe incontrato almeno un trentina di clienti, ai quali si aggiungono le altre persone che potrebbe avere incrociato sui treni che l’hanno trasportata in giro per l’Italia.

Analizzando quanto finora ricostruito dalle forze dell’ordine, la donna avrebbe percorso il seguente tragitto: Barcellona, Ciampino, Modica, Roma e Foligno, utilizzando treni, aereo, traghetto e autobus. Gli investigatori, come riporta “Notizie.it”, si stanno concentrando proprio sull’ultimo treno utilizzato dalla 54enne per andare dalla Capitale fino a Foligno dove le sue condizioni si sarebbero aggravate a tal punto da rendere necessario il ricovero in ospedale. Per precauzione, gli uomini del Compartimento Umbria Marche della Polizia Ferroviaria hanno disposto la sanificazione di una decina di treni che fanno la spola tra Roma e Foligno, tra i quali potrebbe esserci anche quello su cui è salita la donna. La 54enne ha infatti affermato di essersi sentita male una volta raggiunta la cittadina umbra, raggiungendo a piedi l’Ospedale San Giovanni Battista di Perugia dov’è attualmente ricoverata in isolamento da mercoledì 15 luglio, anche se le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni.