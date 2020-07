Un nuovo focolaio di coronavirus con 11 positivi confermati e’ stato individuato in Spagna a Malaga in un’agenzia di pacchetti turistici. Nell’agenzia, come riporta “Sky tg 24”, lavorano in tutto 19 persone, che in ufficio portano la mascherina e rispettano il distanziamento. Inoltre, a titolo precauzionale, era stato anche sospeso il servizio mensa e i lavoratori andavano a turno a consumare i pasti fuori. Cio’ nonostante, undici di loro hanno contratto il virus e sono adesso stati posti in isolamento nelle loro abitazioni.