Il Palermo si appresta ad iniziare la stagione 2020/2021 di serie C.

Una delle prossime avversarie dei rosanero guidati da Boscaglia, sarà il Bisceglie, ripescato pochi giorni fa, su decisione del Consiglio Federale, in seguito allo scanalo di combine nel match Picerno-Bitonto del 5 maggio 2019.

La nostra redazione ha voluto sentire il terzino sinistro palermitano classe 99’ del Bisceglie, Giuseppe Tarantino, cresciuto proprio nelle giovanili rosanero fino alla Primavera nella stagione 2016/2017. La prima avventura tra i “grandi” Tarantino la vive con la maglia del Gravina, in Serie D, dove colleziona 31 presenze e 2 gol. L’ultima stagione, invece, avviene il suo passaggio in C, proprio con la maglia del Bisceglie, dove collaziona 5 presenze, prima dello stop anticipato del campionato causa Covid-19. Queste alcune sue dichiarazioni rilasciate in esclusiva ai nostri microfoni:

Che sensazioni provi nel riaffrontare il Palermo?

«Giocare al Renzo Barbera davanti alla tua gente è davvero qualcosa di indescrivibile, un’emozione unica che auguro a tutti i giovani calciatori palermitani di poter assaporare. Sono cresciuto nel settore giovanile del Palermo fino ad arrivare alla primavera, quindi sarà davvero una grande emozione affrontare il Palermo».