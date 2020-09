Con un comunicato ufficiale il Bayern Monaco ha annunciato l’arrivo in prestito di Lenny Borges, un terzino destro classe 2001, non molto conosciuto, che arriva direttamente dal Milan. Le parole del direttore del settore giovanile dei campioni d’Europa Jochen Sauer: “Lenny è un giovane giocatore tedesco in cui vediamo un potenziale di sviluppo sportivo. Siamo lieti che l’affare sia andato bene e che ora abbiamo un’altra alternativa per la fascia difensiva”.

Borges è pronto, il Milan lo aveva prelevato un anno fa dall’Amburgo, ma con i rossoneri ha giocato poco a causa di tanti problemi fisici. Ora giocherà con la seconda squadra del Bayern, che gioca in terza divisione: “Non vedo l’ora di poter indossare la maglia del Bayern e di affrontare la grande sfida in terza divisione