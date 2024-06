Escl. Tacopina: «Dionisi e De Sanctis due top. De Rossi? Lupo non lo supportò»

«Dionisi? Lo reputo uno straordinario allenatore e una brava persona. Nei miei quindici anni di esperienza nel calcio lo considero uno dei migliori con i quali io abbia lavorato. La sua visione del calcio e la sue capacità comunicative rappresentano due punti di forza. Considerata la scelta fatta sono felice per la città di Palermo». Questo il pensiero di Joe Tacopina, Presidente della Spal con un passato al Venezia insieme ad Alessio Dionisi ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com.

Altra ufficialità quella di Morgan De Sanctis. Cosa pensa del nuovo direttore sportivo rosanero?

«Al pari di quella di Dionisi anche la scelta di De Sanctis rappresenta un’ottima scelta. Dall’esperienza vissuta quando lo conobbi a Roma porto il ricordo di una persona con un grande intelletto e una forte etica del lavoro. Morgan è una scelta di prim’ordine. Il Palermo sta costruendo un grande team».

Sorpreso dai risultati di De Rossi alla Roma?

«Non sono per niente sorpreso. Sono stato il primo a sostenere che sarebbe divenuto un grande allenatore. Ai tempi della Spal pagò il mancato appoggio del direttore sportivo Lupo, il quale non parlò mai con lui».

Felice del ritorno in Serie A del Venezia?

«A Venezia ho portato il club dalla bancarotta alla Serie B in due anni, vincendo tre trofei in due stagioni. Conservo il ricordo della sfilata in gondola lungo il canal grande. Sono felice del loro ritorno in Serie A. Adoro vedere i successi di una squadra che ho salvato».

Cosa pensa del prossimo campionato di Serie B?

«Sarà una sorte di mini Serie A. Sicuramente sarà un torneo che regalerà grandi emozioni».