Stefano Sorrentino, ex portiere del Palermo, intervenuto in diretta Instagram sulla pagina di Ilovepalermocalcio (CLICCA QUI) ha parlato così: «Mio erede? A me piace Gollini, Sepe. In tanti stanno facendo bene. Mi piace Musso o Silvestri dell’Hellas. Sirigu fa grandissime cose e per rendimento è il miglior portiere delle ultime due stagioni. Non so chi può essere il mio erede. Pelagotti e io siamo simili nell’esaurimento (ride,ndr). Mi piace il modo che ha di stare in porta, si fa sentire e rompe le scatole. Questo è un buon segno. Pelagotti è un portiere presente, di affidamento e spero che la gente lo pensava anche di me. Chi mi ha colpito di questo Palermo? Fare un nome è un po’ bruttino perché sono primi. Tutti danno il loro contributo, ma da portiere io punto su Pelagotti».