“Mi auguro che per il mese di maggio la situazione migliori ma niente facili ottimismi. Per maggio mi auguro che potremo trovare una situazione migliore rispetto a oggi, fermo restando tutte le cautele del caso. Ma io sono realista, non voglio instillare facili ottimismi. Meglio vedere i dati giorno dopo giorno”. Queste le parole del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, rilasciate nella consueta conferenza stampa.