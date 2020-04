Stefano Sorrentino, ex portiere del Palermo, intervenuto in diretta Instagram sulla pagina di Ilovepalermocalcio (CLICCA QUI) ha parlato così: «Emozioni dopo la partita contro il Novara? Massimo della soddisfazione. Quando l’arbitro ha fischiato non sono andato verso i compagni, ma sono rimasto fermo e mi è passato davanti tutta la stagione. Abbiamo ancora il gruppo e lì ci sentiamo. Quando costruisci qualcosa di importante rimane tutto. Arrivare ad una salvezza è come costruire una casa e c’è bisogno di tutti. Abbiamo costruito un gruppo importante e certe volte ci prendiamo in giro. Anche questo fa piacere. Ultimo saluto alla curva? Me lo ricordo bene, ma ricordo anche quando sono tornato e la curva gridava il mio nome. Da avversario fa enorme piacere, ma ero anche in difficoltà».