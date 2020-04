La ripartenza per il calcio non è così scontata. Lega Pro, in attesa di notizie, sta già pensando alla prossima stagione. Nei giorni scorsi si è parlato del blocco di ripescaggi, questa notizia ha fatto drizzare le orecchie al presidente della LND Cosimo Sibilia, ma non solo. Il numero uno del calcio dilettantistico, intervistato dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com ha parlato così di questa proposta:

Nei giorni scorsi la Lega Pro ha avanzato una proposta che vede il blocco dei ripescaggi. Lei, da presidente della LND, come ha visto questa loro idea?

«C’è stato un chiarimento al riguardo con il Presidente Ghirelli. Fermo restando che le modifiche regolamentari si fanno in Consiglio Federale, di concerto con tutte le componenti, e che i nostri club non saranno danneggiati».

La proposta della Lega Pro non è molto chiara, ma questa non prevederebbe la mancata promozione in Serie C per le prime dei gironi della Serie D?

«Nessuna modifica è possibile senza il benestare della Lega Nazionale Dilettanti. Ma la questione per me è superata, come ho già espresso, e ho anche ringraziato il Presidente Ghirelli per il suo invito a collaborare nell’interesse delle nostre realtà».

Se la proposta della Lega Pro non dovesse essere accettata, come stabilirete i criteri relativi ai ripescaggi?

«Per il momento pensiamo a completare la stagione e aspettiamo l’evolversi dell’emergenza, che spero cessi al più presto».