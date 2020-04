Il calcio dilettantistico è un calcio diverso da quello professionistico e gli introiti sono nettamente diversi. Per molti club sostenere il protocollo pensato dalla Serie A è difficile. Di queste difficoltà il presidente della LND, Cosimo Sibilia, intervistato dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com ha parlato così:

Molti presidenti di squadre di Serie D hanno già dichiarato che, soprattutto a livello economico, per loro è difficile attuare il protocollo. In tal senso, chiederete aiuti al Governo per provare a terminare la stagione?

«È esattamente quello che stiamo facendo. La nostra presenza ai tavoli con le istituzioni è finalizzata proprio ad ottenere degli aiuti dal Governo e dalle istituzioni sportive per poter affrontare questa difficile situazione così come il futuro».