Gianni Ricciardo, ex attaccante del Palermo, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per spiegare i motivi che lo hanno condotto alla separazione dal club rosanero: «I motivi sono diversi, prima di fare una scelta simile ho parlato con Castagnini e Sagramola e mi hanno spiegato le loro motivazioni. Anche se in questo momento sono in una situazione un po’ confusa e come tesseramenti di calciatori o allenatore ancora non hanno fatto nulla. Motivi particolari non ce ne sono, mi hanno fatto capire che volevano puntare su gente più importante e di categoria superiore com’è giusto che sia a Palermo. Naturalmente io volevo assolutamente rimanere ed ero sicuro di poter fare bene, ma ognuno fa le proprie scelte».