Gianni Ricciardo, ex attaccante del Palermo, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per spiegare i motivi che lo hanno condotto alla separazione dal club rosanero: «Mi aspettavo la riconferma. Ci tenevo tantissimo perché sono molto legato a questi colori, nonostante la mia annata non sia stata il massimo. Nella seconda parte non è andata bene, ma mi definisco fondamentale per questa promozione essendo anche stato il capocannoniere della squadra. Senza nulla togliere ai miei compagni che sono stati tutti decisivi, dal primo all’ultimo, mi aspettavo qualcosina in più e sognavo la riconferma. Penso di avere un’esperienza importante, conosco il calcio e so che comunque può succedere di non essere riconfermato. È successo e ricapiterà».