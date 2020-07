Gianni Ricciardo, ex attaccante del Palermo, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per spiegare i motivi che lo hanno condotto alla separazione dal club rosanero: «Seregno? Ho tentennato un po’. Ero stato contattato anche in serie C, ma prima aspettavo il Palermo. Poi ho parlato con il direttore e il presidente del Seregno e mi è piaciuto il loro approccio. Hanno un progetto importante e una società molto potente. Nel giro di pochi anni vogliono portare la squadra in B e sono convinto che andrà bene».