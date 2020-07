Gianni Ricciardo, ex attaccante del Palermo, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per spiegare i motivi che lo hanno condotto alla separazione dal club rosanero: «Siamo sempre stati convinti di farcela e consapevoli dei nostri mezzi. Ma durante il campionato è quasi matematico un momento negativo. Poi bisogna fare i complimenti al Savoia che ha fatto un campionato strepitoso, nonostante questo abbiamo fatto 7 punti in più e più punti tra tutti i gironi. Poi è normale che i momenti negativi ti destabilizzano, la gente perde fiducia. Ma noi abbiamo reagito benissimo e magari avremmo finito il campionato con ancora più punti».