Escl. Presidente Lecco: «Dobbiamo svegliarci. Le frasi di Corini e Criscitiello…»

«Contro il Palermo la squadra deve fornire segnali concreti di risveglio. Domenica dovremo sfruttare il momento difficile dei nostri avversari, giocandoci tutte le nostre carte. Abbiamo il cinquanta per cento di possibilità di fare risultato contro ì rosanero». Questo il pensiero ai microfoni di “Ilovepalermocalcio.com” del Presidente del Lecco Cristian Paolo Di Nunno, in vista dell’impegno di campionato di domenica contro il Palermo.

In settimana il giornalista Criscitiello vi ha definiti una barzelletta.

«Criscitiello ha esagerato. A volta non si vede l’ora che le cose vadano male per mettere il dito nella piaga. Delle parole di Criscitiello non me ne frega nulla. Siamo partiti quest’anno con mille difficoltà e per quanto fatto per questa squadra, possiamo ritenerci a posto con la nostra coscienza».

Chi teme in particolare del Palermo?

«Il Palermo è una squadra costruita per vincere il campionato. A gennaio inoltre sono arrivati in rosanero innesti improntati, come il centrocampista Ranocchia. Fosse per me lascerei l’intera squadra in Sicilia per vincere a tavolino».

Il tecnico sei rosanero Corini ha però dichiarato che la sua squadra non può più ambite alla promozione diretta.

«Per la struttura della squadra il Palermo deve ambire alla promozione in Serie A, anche passando dai play-off. Avessi sentito queste parole da Presidente della società, sicuramente non ne sarei stato felice».